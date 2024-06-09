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Jo Malone London ギフトセット
商品番号 I74594915340
商品名

Jo Malone London ギフトセット
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 1,938 円
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商品詳細

コロン(9mL)・ボディクレーム(15mL)・ミニチュアキャンドルの3種類をセットにした、ジョーマローンロンドンのミニラグジュアリートリオ。大切な人へのサプライズギフトにも、ご自身用としてもおすすめのセットです。・イングリッシュベアー\u0026フリージアコロン9mL・ライムバジル\u0026マンダリンボディクレーム15mL・ウッドセージ\u0026シーソルトボディハンドウォッシュ・オリジナルポーチ（W155ｍｍ×Ｈ155ｍｍ）香りを重ねて（セントペアリング）、個性的なフレグランスを試してみてはいかがでしょうか。イングリッシュペアー＆フリージアと他の香りを組み合わせると、まろやかで官能的なフレッシュさが加わり香りがやわらぎます。
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