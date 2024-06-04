クレシア アクティ 大人用紙おむつ　M-L 30枚入　2点セット

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ご覧頂きありがとうございます。クレシアアクティ大人用紙おむつパッド併用テープ止めタイプ病院・施設用M-L30枚入ヒップサイズ 77cm-110cm2点セット破れはありませんがスレやキズがあります。（写真6〜9枚目参照）新品未開封となりますので一度開封したものは返品は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。新品未開封ですが一度人の手に渡った商品になりますのでパッケージなどに細かなキズ、スレ、汚れ等ある場合もございますのでご理解のある方のご購入よろしくお願い致します。他にも多種多様なものを出品しておりますので、よろしければ #クリーンスタッフ出品一覧 をご覧下さい。