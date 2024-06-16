トムフォード　香水　タスカンレザー　TOMFORD TASCANLEATHER

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商品詳細
容量50ml残量7.8割種類オードパルファムTOMFORDTUSCANLEATHERプッシュした時にスプレーの部分から香水がフワッとでずまとまって出てしまいます。トムフォードの店員さんにどうにかできないか聞いたんですがそれによってはなってしまうとのことでした(T-T)品質自体に変わりはありません。トスカーナの革という名のタスカン・レザー。柔らかく苦い香り立ちのサフランとラズベリーに、スモーキーなトスカーナ産のレザーがジャスミンとともにセクシーで優雅に、時には野性的な表情を魅せます。薬品などは一切使わずに植物性のタンニンでなめしたフルベジタブルタンニンレザー（ヌメ革）の世界的な産地であるフィレンツェ、トスカーナのヌメ革をイメージしたこの香りは、ハイセンスな大人の男女のための香りです。【ユニセックス／ウッディ／オードパルファン】
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