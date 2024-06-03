ヒロミック　スーパー酵素SL-200

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商品詳細
ヒロミックスーパー酵素SL-2003本セット×2賞味期限は2024年10月×1、11月×1です。【主な成分】・SOD酵素態様物質：200mg・ベータカロチン:10mg・植物発酵抽出物:466mg・ビタミンB群:2mg・ビタミンC:20mg・ビタミンE:2mg・亜鉛:20mg・マグネシウム:25mg・ロクジョウ:1mg・ケイヒ:1mg・ブクリョウ:0.5mg１日３粒目安。新品未開封です。
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