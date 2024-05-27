CHANEL シャネル ブルー ドゥ パルファム 50ml 未使用

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CHANELBLEUDECHANEL50mlメーカー：CHANEL（シャネル）品 名：BLEUDECHANEL（ブルードゥーシャネル）原産国：FRANCE（フランス）内容量：50mlタイプ：スプレータイプ個 数：1個分類：パルファム香り：ウッディ（木、森林系）オリエンタル（ムスク系）数年前に友人からプレゼントされた物ですが使用しないため出品致します。写真が現物となります。良くご確認の上、ご購入をご検討ください。外側上部フィルムが少し剥がれかけてますのでご了承下さい。未使用品となりますが自宅保存のため、神経質な方はご購入をご遠慮ください。クレーム・返品対応は致しません。以上、ご理解頂ける方、24時間以内に決済出来る方、宜しくお願いします。（値引不可・即購入可）容量···50ml〜99ml種類···オーデコロン種類···オードパルファム