ミキハウス　100センチ　上着女の子

★ミキハウス 100センチ女の子上着★去年お出かけ用に着ていました。10回程★若干小さな毛玉があります。★小さな傷？？があります。※写真参照★タンス保管です。気になされる方、神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。★送料がかなりかかるため、あまりお安く出来ずすみません。★値下げ交渉は、トラブルの原因にもなりますのでおこなっておりませんのでご了承下さいませ。



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