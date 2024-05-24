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- 寝返り防止ベルト snoozzz(M、Lサイズセット)
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商品詳細
SmartStartsnoozzzうつぶせ寝防止ベルトスヌーズ・本体・Mベルト(0ヶ月からのレギュラーサイズ)・Lベルト(6ヶ月からのラージサイズ)・説明書セット販売です。箱はありません。サイト参考価格7260円/3850円Mベルトは一度使用しました。(お洗濯済)⚠︎本体に小さな汚れあり(画像3、4枚目)⚠︎Lベルトの文字刺繍ほつれて取れてます(画像5枚目)正規店にて新品で購入しましたが、使用した中古品となります。ご理解ある方のみ購入お願い致します。説明書無しとコメントいただければ、300円お値引します。出品したばかりのお値下げは不可とさせていただきます。
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http://narcologia.ru/goods/slide678987.html
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