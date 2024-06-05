ノースフェイス NORTH FACE　ダウンジャケット(ネイビー/L/550)

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ノースフェイスのダウンです(^ー^)サイズアウトのため出品します。昨シーズン着用回数は10回以下です。NDJ5623Zカラー...ブルー系、ネイビーフード...フードなし季節感...秋,冬柄・デザイン...プリント（ロゴなど）着丈…65センチ身幅…48.5センチ肩幅…42センチ袖丈…55.5センチ(素人採寸のため多少の誤差はご了承ください)550フィルパワーダウン 75％その他の羽毛 25％表地 ポリエステル100％ホログラムが付いています。変色箇所があります。画像にてご確認ください。自宅保管につき、ご理解の上ご検討をお願いいたします。BOYSボーイズ 14－16歳 155－165メンズS レディースM相当アウトドア