イーストン　少年軟式バット

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イーストン バット 少年野球 イエロー 80cm 630gトップミドルバランス写真の黄色い方のバットです。35,000円位で買ったと思います。少年野球の高学年で使ってました。打感は硬く、ミートすると打球は速く距離も飛びます。ビヨンドやレガシーのように芯を外れても当たれば飛ぶバットとは違い、次のステージを見据えしっかりミートすることが意識できます。中古品ですのでご理解のほど宜しくおねがいします傷、使用感あります。グリップも剥がれてますが、交換用グリップを付けます。「360度ローテーティングTORQテクノロジー」がヘッドの押込みをサポートし、パワーロスの軽減とスイングスピードの高速化を実現。イーストン独自のカーボン成型技術と「CRTフォーム」を採用したツーピース特殊ウレタンにより、打球速度と飛距離を実現。ロングバレル構造により広範囲なスイートスポットを可能とした。少年軟式用。グリップ回転します。■カラー：BK/YL■サイズ：80cm■直径：6.7cm■参考重量：80cm/630g(平均)■素材：打球部/ウレタン、EXACTCARBON(カーボン)ハンドル部/EXACTCARBON(カーボン)■ヘッドキャップ：PUキャップ搭載■バランス：トップミドルバランス