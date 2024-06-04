VfLヴォルフスブルク　ユニフォーム　アウェイ　ホーム　セット

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商品詳細
グリーンはMサイズグレーはSサイズですが外国のサイズなので少し大きいです。170cm後半で幅も広い私はピチピチサイズなので、出品します。同じ体格の方はおすすめしません。丈···半袖カラー···グリーン種類···レプリカユニフォームサイズ···M、Sドイツ代表ユニフォーム イングランド代表ユニフォームアルゼンチン代表ユニフォーム古着 ユニフォーム コーデサッカーウェア
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