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新品未使用　90s日本製　日本ハム球団ナイロンジャケット　刺繍ロゴ
商品番号 D35596602491
商品名

新品未使用　90s日本製　日本ハム球団ナイロンジャケット　刺繍ロゴ
ブランド名 ホッカイドウニッポンハムファイターズ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。90's日本製　日本ハム球団日本ハムファイターズ　刺繍ロゴナイロンジャケット新品未使用　デッドストック品カラー　オレンジサイズ　L着丈　70センチ身幅　59センチどうぞ宜しくお願いいたします。エスコンフィールド清宮万波新庄監督小笠原森本野村松本ダルビッシュ大杉田中幸雄柏原片岡小谷野吉川河野ソレイタブリュワーズ稲葉杉谷西崎エチュバリアセギノール糸井大谷翔平クルーズ
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