新品未使用　90s日本製　日本ハム球団ナイロンジャケット　刺繍ロゴ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。90's日本製 日本ハム球団日本ハムファイターズ 刺繍ロゴナイロンジャケット新品未使用 デッドストック品カラー オレンジサイズ L着丈 70センチ身幅 59センチどうぞ宜しくお願いいたします。エスコンフィールド清宮万波新庄監督小笠原森本野村松本ダルビッシュ大杉田中幸雄柏原片岡小谷野吉川河野ソレイタブリュワーズ稲葉杉谷西崎エチュバリアセギノール糸井大谷翔平クルーズ
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