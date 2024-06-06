埼玉西武ライオンズ　増田投手　直筆サイン入りユニフォーム

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商品詳細
野球チーム···埼玉西武ライオンズ種類···レプリカユニフォーム増田投手の直筆サイン入りユニフォームです。配布ユニフォームへのサインになります。サイズはMです。自宅保管ですので気にならない方ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/protein280334.html
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