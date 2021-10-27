サインボール メジャーリーガー

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商品詳細
1951年に開催された日米野球で来日したメジャーリーガー達の直筆サインボールです。家族が保管していたモノです。彼らが宿泊していたホテルで、17人の選手と監督にサインして頂きました。箱はありませんが、保存状態は良いと思います。サインの判別が出来ない2名を除いて、以下の名前が確認できます。フランク・オドール 監督ジョー・ディマジオ 外野手ドム・ディマジオ 外野手メル・パーネル 投手エディ・ロパット 投手ボビー・シャンツ 投手アイ・ライアンズ 投手ビル・ワール 投手トニー・トーネイ 捕手ジョー・ディプトン 捕手ジョージ・ストリックランド 内野手レイ・ベリー 内野手ビリー・マーティン 内野手ルー・ストリンガー 内野手フェリス・フェイン 内野手かなりのレア物です。お値段、ご相談下さい❢#メジャーリーガー#サインボール#日米野球#1951年#ジョーディマジオ#フランクオドール#野球#直筆サイン入り#大リーグ
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