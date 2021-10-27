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サインボール メジャーリーガー
商品番号 Q44838099421
商品名

サインボール メジャーリーガー
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 38,666 円
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商品詳細

1951年に開催された日米野球で来日したメジャーリーガー達の直筆サインボールです。家族が保管していたモノです。彼らが宿泊していたホテルで、17人の選手と監督にサインして頂きました。箱はありませんが、保存状態は良いと思います。サインの判別が出来ない2名を除いて、以下の名前が確認できます。フランク・オドール　監督ジョー・ディマジオ　外野手ドム・ディマジオ　　外野手メル・パーネル　　　投手エディ・ロパット　　投手ボビー・シャンツ　　投手アイ・ライアンズ　　投手ビル・ワール　　　　投手トニー・トーネイ　　捕手ジョー・ディプトン　捕手ジョージ・ストリックランド　内野手レイ・ベリー　　　　内野手ビリー・マーティン　内野手ルー・ストリンガー　内野手フェリス・フェイン　内野手かなりのレア物です。お値段、ご相談下さい❢#メジャーリーガー#サインボール#日米野球#1951年#ジョーディマジオ#フランクオドール#野球#直筆サイン入り#大リーグ
http://narcologia.ru/goods/moped31768.html
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