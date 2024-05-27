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テニスガット YONEX POLYTOUR REV 125
商品番号 B66004847414
商品名

テニスガット YONEX POLYTOUR REV 125
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テニスガットYONEXPOLYTOURREV125カラー：ブライトオレンジ新品未開封2個セットになります。ラケットバックに入れて持ち出したためパッケージに少し傷がありますが、中身は全く問題ないです。宜しくお願い致します。#ヨネックス#ポリツアー#ポリツアーレヴ#テニス#ストリング
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