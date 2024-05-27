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adidas アディダス ベンチコート Mサイズ ピンク✖️ブラック
商品番号 H38697133071
商品名

adidas アディダス ベンチコート Mサイズ ピンク✖️ブラック
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アディダスのベンチコートです。軽くて柔らかくて暖かいので、スポーツやスポーツ観戦アウトドアなどに大活躍。レディースのMサイズです。割と細身なのでお子様でも着ていただけると思います。我が家は身長160㌢の小6の娘が着ていました。サイズアウトで新しいのを買ったので出品します。まだまだ着ていただけると思いますので、used品にご理解のある方いかがでしょうか。タグに名前が書いてあるので気になる方はご遠慮ください。カラー···ブラック丈···長袖サイズ···M#adidas#アディダス#ベンチコート#Mサイズ#ブラック#黒#ピンク#スポーツ#テニス#ソフトテニス#サッカー#フットサル#陸上#スポーツ観戦#アウトドア#キャンプ
http://narcologia.ru/goods/symmetric834345.html
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