ZETT 野球　バットケース

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商品詳細
閲覧いただきありがどうごさいます！息子が野球を始めた為、購入しましたがバットが入るカバンを購入したため出品いたします。一度、部屋内でバットを収納したのみです。定価5500円で購入しました。サイズ90cm※素人寸法配送時は折りたたんで配送させていただきますのでご了承ください！
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http://narcologia.ru/goods/sucrose422940.html
http://narcologia.ru/goods/approximate928220.html
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