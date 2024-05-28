YONEX ソフトテニスシューズ 24.5cm

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商品詳細
新品未使用※箱は付属いたしません。限定価格：¥5000品名：パワークッションワイド176品番：SHT-176W#ヨネックス#YONEX#ソフトテニス#シューズ#ソフトテニスシューズサイズ···24.5cm対応コート···オムニ・クレー兼用形状···ミッドカット性別···レディースメンズ兼用
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