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NY ヤンキース ユニフォーム 55 松井秀喜
商品番号 H46831087283
商品名

NY ヤンキース ユニフォーム 55 松井秀喜
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズ：ユースXLメンズでSくらいです。着丈67身幅50肩幅46袖丈23野球チーム···大リーグ・MLB種類···レプリカユニフォーム
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