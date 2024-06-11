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NIKE オールコート用　25cm
商品番号 B15292252362
商品名

NIKE オールコート用　25cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入後、2度使用しましたが、足に合わないので出品致します。とてもかわいいデザインで気に入っていたのですが、足に合わず残念です。2度使用したので、多少の汚れはあると思います。商品の状態にご理解頂ける方よろしくお願い致します。当方普段は24.5cmの靴を履いておりますが、こちら25cmです。定価9900円(税抜)⬛︎以下サイト引用ナイキNIKEレディーステニスオールコート用シューズナイキコートウィメンズエアマックスワイルドカードナイキエアマックスワイルドカードは、強いヒットや速い動きに必要な快適な着心地。ヒールに内蔵されたMaxAirユニットが足を踏み出すたびにクッショニングを提供。画期的なLunarlonミッドソールは弾むような足裏の感覚を提供し、安定性を強化。■生産国:インドネシア■甲材(アッパー):合成繊維+合成皮革+ゴム■底材(ソール):ゴム底商品番号：NI1757BW38074ブランド商品番号：20628329207362色：ホワイト（ホワイト/レーザーフューシャ/グレーフォグ/ブラック）ヒールの高さ：3.0cmプラットフォームの高さ(cm)：2.5cmヒールの形：フラットヒールカラー···ホワイトサイズ···25〜25.5cm対応コート···オールラウンド性別···レディース
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