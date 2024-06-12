阪神タイガース 森下翔太 刺繍ワッペン 3点 B セット【黒】【ピンク】応援歌

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■阪神タイガース 森下翔太選手 アイロン接着用刺繍ワッペン 3点セットアイロンにて簡単に接着可能です。※画像のユニフォーム、背番号、ローマ字は含まれません。【セット内容】[1]応援歌[2]サイン付きシルエット1[3]桜吹雪★他の選手のセットをご希望でしたら、購入前にご相談ください。※紛失防止のため縫い付けをお勧めいたします。・購入された方はお取引のメッセージをお願い致します。・お値引きは致しかねますので、ご了承下さい。・こちらからのお返事が遅くなってしまうこともあるかと思いますが、その点はご了承下さい。・ご購入確認後、商品を制作いたします。発送までに最大で10日程いただく場合がございますので、ご了承ください。・発送はヤマト運輸ネコポス便を予定しております。※追跡番号あり。・運送会社のご指定等は対応しておりません。・商品発送後は、不良品以外の返品・交換は致しかねますので、ご了承ください。・ご購入後、2日以内にお返事がない場合は、キャンセルさせて頂きますのでご了承下さい。