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★Princeテニスシューズ　ツアー プロ ゼット 5 CG/25.0㎝
商品番号 H24149280443
商品名

★Princeテニスシューズ　ツアー プロ ゼット 5 CG/25.0㎝
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...25〜25.5cm性別...レディース¥17,490（税込）公益社団法人日本ソフトテニス連盟公認■ライバルに勝ちたくないか!?　動ける！けど疲れない！　勝つためのシューズTOURPROZが進化して登場！独自の最適設定でオフバランスを作らせない現代テニス対応の競技者向け安定ツアーモデル。NEWアウトソール”PMFSOLETOUR”がハムストリングに作用し、プレーヤーの力を最大限に引き出しパワーを伝える。デザインの可愛さに初めてPrinceを購入。2E相当ということで、普段より0.5㎝アップで購入するも、爪先きっちりでした。他メーカー24.0㎝の方には良いかと思います。この他にもたくさん出品していますので、どうぞご覧下さいませ。購入後は、NC/NR
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