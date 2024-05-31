ビヨンドマックス　ギガキング02

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商品詳細
●ビヨンドマックスギガキング02●メーカー名：ミズノ(MIZUNO)●メーカー希望小売価格：￥47,300＋税●メーカー品番/カラー/サイズ1CJBR142(0903)ブラック×シルバー［長さ85cm/直径Φ69mm/重量平均750ｇ］●素材：GR705＋フラルゴPUフォーム●バランス：トップバランス競技の種類...軟式バランス・特徴...トップバランスビヨンドマックス ギガキング02です。購入後2シーズンで計15試合程度の使用です。
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