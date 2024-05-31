一般軟式用金属バット　LIGHTKING

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中学生の息子のために新品購入しましたが、他のバットを使用していたためほぼ未使用で倉庫に2年ほど保管しておりました。もちろんバッティングセンターでも使用しておりません。グリップテープがベタつきましたので新品に交換しております。特徴としてはとにかく軽いので高速スイングが可能です。サイズも短いので中学軟式野球を初める方、女子野球の方にもお勧めできます。また、少年野球でも使用可能な為、少年野球用バットでは物足りない小学生にもお勧めです。他のバットと同梱にて大幅にお値引きしますのでご相談下さい。宜しくお願い致します。以下説明文エスエスケイ（SSK）軟式バットライトキングLKN00115トップバランス金属超々ジュラルミンサイズ：83cm/600g平均カラー：NBシルバー仕様：マジカルヘッド、SB研磨グリップテープ：張替えました。日本製特徴：高速スイングを可能にする軽量シリーズ。先端バランスでボールに負けない!さらにφ69.8の太型でミートしやすい設計。日本製メーカー希望小売価格 14,500円+税（メーカー発表価格に基づく）競技の種類...軟式素材...超々ジュラルミンバランス・特徴...トップバランス