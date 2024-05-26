バボラ Pure Aero Backpack ピュアエアロバックパック

カラーグレー×イエロー×ホワイト(370)サイズラケットバッグ時：約25×20×77cm／バックパック時：約25×20×43cm／巾着袋：約40×34cm素材ポリ塩化ビニル(PVC)50%、リサイクルポリエステル40%、ポリエステル5%、ポリエチレン5%名称BabolatPureAero3PackBackpackBag原産国中国仕様ラケットを數納しない時は折りたたんでバックパックとして使用することができるラケットバッグです。・メインコンパートメント×1・ラケットコンパートメント×1・フロントアクセサリポケット×1・パッド入り背面ポケット・持ち手×2・パッド入りショルダーベルト×2・巾着袋×1付属※折りたたみ時はマグネットで留めることができますが、比較的強力な磁力がありますので磁気カード等お気をつけください。※バッグ以外のラケットや小物等は撮影用です。付属しません。カラーグレー×イエロー×ホワイト(370)サイズラケットバッグ時：約25×20×77cm／バックパック時：約25×20×43cm／巾着袋：約40×34cm素材ポリ塩化ビニル(PVC)50%、リサイクルポリエステル40%、ポリエステル5%、ポリエチレン5%名称BabolatPureAero3PackBackpackBag原産国中国仕様ラケットを數納しない時は折りたたんでバックパックとして使用することができるラケットバッグです。・メインコンパートメント×1・ラケットコンパートメント×1・フロントアクセサリポケット×1・パッド入り背面ポケット・持ち手×2・パッド入りショルダーベルト×2・巾着袋×1付属※折りたたみ時はマグネットで留めることができますが、比較的強力な磁力がありますので磁気カード等お気をつけください。※発送時の梱包は再利用の段ボール箱になります。種類···ラケットバッグ



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