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ヨネックス　ゴルフシューズ　SHG-S01M 28.5cm
商品番号 N74255081574
商品名

ヨネックス　ゴルフシューズ　SHG-S01M 28.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

28.5センチのゴルフシューズです。箱と中身のサイズが違います。新品未使用の美品です。靴の裏底は写真の6枚目をご参照ください。定価(税込)¥18,700(公式ホームページ調べ)箱の中は7枚目のように収納し、靴の箱に直接ビニールを被せて梱包し発送致します。即購入大歓迎です。
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