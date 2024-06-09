ヨネックス　ゴルフシューズ　SHG-S01M 28.5cm

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商品詳細
28.5センチのゴルフシューズです。箱と中身のサイズが違います。新品未使用の美品です。靴の裏底は写真の6枚目をご参照ください。定価(税込)¥18,700(公式ホームページ調べ)箱の中は7枚目のように収納し、靴の箱に直接ビニールを被せて梱包し発送致します。即購入大歓迎です。
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http://narcologia.ru/goods/Sydney576749.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual684146.html
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