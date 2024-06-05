今川優馬　ホームレプリカユニフォーム

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商品ご覧頂きありがとうございます。こちらは北海道日本ハムファイターズ今川優馬選手のレプリカユニフォームLサイズです※20thロゴのワッペンが付いている物ではありません。購入して4回ほど現地で着用しましたが、慎重に取り扱っておりましたので汚れ等無くまだまだバリバリ着用できるユニフォームになります。お値下げ等ご相談お受け致しますので、お気軽にお申し付けください。他の商品とのおまとめ購入で少し1商品のお値段お安くもできますのでお気軽にコメントください