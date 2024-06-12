オリックス　ユニフォーム5まい　まとめ売り

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商品詳細
オリックスのユニフォーム5枚セットです。来場者に無料配布されたものです。全て1度のみの着用で自宅で洗濯し保管しておりました。バラ売り対応いたします。野球チーム···オリックス・バファローズ種類···ユニフォーム※発送はコンパクトに折りたたんでの発送となります。夏の陣 オリ姫 宇宙 地球 ピンク チェック
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