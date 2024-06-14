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ヨネックステニスシューズ（２２センチ）
商品番号 M19949413797
商品名

ヨネックステニスシューズ（２２センチ）
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスのテニスシューズ（22センチ）です。お色は濃いめのネイビーに水色・ピンク・紫がポイントに入っていてとても可愛いです。子供に購入し、一度履いた所サイズ感が合わず、二度目は中敷きを変えて履きましたが、やはり合わずで、計２回履きました。靴底に汚れはありますが、他はほぼ綺麗な状態です。ご希望があれば、ヨネックスのパワークッションの中敷きもおつけ致します。（Amazonで1980円で購入）中古品にご理解ある方のみでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/traverse144926.html
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