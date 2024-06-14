ヨネックステニスシューズ（２２センチ）

ヨネックスのテニスシューズ（22センチ）です。お色は濃いめのネイビーに水色・ピンク・紫がポイントに入っていてとても可愛いです。子供に購入し、一度履いた所サイズ感が合わず、二度目は中敷きを変えて履きましたが、やはり合わずで、計２回履きました。靴底に汚れはありますが、他はほぼ綺麗な状態です。ご希望があれば、ヨネックスのパワークッションの中敷きもおつけ致します。（Amazonで1980円で購入）中古品にご理解ある方のみでお願い致します。



テニス｜シューズ｜全商品】ヨネックス【公式】オンラインショップ



ヨネックス YONEX テニスシューズ ユニセックス パワークッション ...



シリーズ最軽量260gを実現。軽快なフットワークを生むテニスシューズ ...



テニス｜シューズ｜全商品】ヨネックス【公式】オンラインショップ



Amazon | [ヨネックス] テニスシューズ パワークッション105 | YONEX(ヨネックス) | テニス



[ヨネックス] テニスシューズ パワークッションソニケージ3LAC レディース



ヨネックス YONEX テニスシューズ レディス パワークッション ...



3Dパワーカーボンドライブ搭載、ねじれを抑えて推進力に変えるテニス ...



SHOES シューズ | YONEX TENNIS ヨネックステニス



ヨネックス（YONEX）（レディース）オールコート用 テニスシューズ レディース パワークッション エクリプション4 ウィメン AC SHTE4LAC-680



テニスショップラリー / YONEX(ヨネックス)テニスシューズ オムニ ...



ヨネックス YONEX テニスシューズ ユニセックス パワークッション ...



【メーカー取寄せ商品】ヨネックス パワークッション105（ SHT105-063 ）［ YONEX シューズ レディース ] オムニ・クレーコート用 22SS▽



足を包み込む



テニス/ソフトテニス,テニスシューズ 一般の【予約販売】ヨネックス ...