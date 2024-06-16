7鈴木大地　直筆サインボール　未開封　イーグルス

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商品詳細
野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルス鈴木大地選手の直筆サインボールです未開封のため、外観のみの写真となります。外袋はやや傷がありますが、箱には傷等ありません。自宅保管ですので、ご理解いただける方のみよろしくお願いします。発送は梱包後に1番お安い方法で発送させていただきます。何卒ご了承下さいませ。1016-ap
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