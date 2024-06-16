慶應義塾　甲子園優勝記念Tシャツ　慶應　KEIO　Lサイズ

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夏の甲子園優勝の記念の品です。2度とはないかも！？六大学野球の観戦にも着て行けます。頂いたのですが、サイズが合わなかったのでお好きな方にお譲りします。一般販売はされていないレアTシャツです。ドライメッシュ！？の通気性が良い素材です。----お取引につきまして----▫︎検品に関しては最善を尽くしておりますが、あくまでも素人検品となります。used品、もしくは新品であっても一度自宅保管をしている旨をご理解とご了承いただきますよう宜しくお願いいたします。▫︎また素人寸法のため、サイズに多少の誤差が生じる可能性がありますが、ご了承ください。▫︎商品購入後の返品、返金、キャンセルはできかねますので、よくお考えの上ご購入ください。▫︎配送の際、畳んでお送りするため、シワやヨレなどご了承いただきますようお願い申し上げます。▫︎日中は仕事をしておりますので、コメントの返信にお時間を頂くことがございますので、ご了承ください。▫︎コメント交渉中であっても、先にご購入頂いた方を優先させて頂きますので、ご了承ください。▫️発送込みの商品は、発送方法(保証あり保証なし)をこちらの判断でさせて頂きます。保証あり等のご希望がある場合はコメントよりお知らせ下さいますようお願いいたします(その場合送料差額分をお願いする可能性がございます。)▫️他のサイトでも出品しているので、先に売れてしまう場合がございます。#野球#甲子園#優勝#慶應義塾高等学校#レア#非売品#限定品#コレクション#慶応#慶應義塾大学#慶應#KEIO#腕時計#受験#合格祈願#早稲田#福澤諭吉#お受験#幼稚舎#普通部#中等部#六大学野球#全国高等学校野球選手権#エンジョイベースボール#シンキングベースボール#応援グッズ#甲子園優勝#優勝記念グッズ#