阪神タイガース　デザインジャージ モルガ パープルジャンプ　Lサイズ

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商品詳細
阪神タイガースのデザインジャージモルガパープルジャンプLサイズです。未開封です、しかし出品の際に中の芯を取るために開封する可能性があります、ご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします。素人保管のため神経質な方はご注意下さい、よろしくお願いいたします。種類...ユニフォーム野球チーム...阪神タイガース
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