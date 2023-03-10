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- ナイキ DRI-FIT 2016 オランダ代表 半袖 M
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商品詳細
サッカーオランダ代表のユニホームです。カラー···オレンジ丈···半袖種類···レプリカユニフォームサイズ···M身幅５２，５、着丈(背面襟下計測)７０ｃｍ（約）になります。ポリエステル１００％素材。クリーニング済み他にも出品してますのでまとめての取引も可能です。よろしくお願いします。
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