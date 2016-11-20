最終価格‼︎超人糸井嘉男　支給品スパイク　アシックス　ORIX 阪神　日本ハム

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先日引退されました元日本ハム・ORIX・阪神の超人 糸井嘉男選手の支給品スパイクになります。こちらはアンダーアーマー前のアシックス時代（ORIX）のスパイクです。一般オーダーでは不可能な上質なメタリックブルーのエナメル素材で美しく仕上げられおります。また糸井選手専用のロゴもかかと部に刺繍されております。アシックスゴールドステージのスパイク袋に入れお送り致します。またサイズ表記は糸井選手サイズなので表記はありません。糸井嘉男選手ファンの方にコレクションしていただきたいので是非宜しくお願い致します。カラー···ブルー野球チーム···阪神タイガース