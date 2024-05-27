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101.ハタケヤマ硬式ゴールドオーダー
商品番号 B68341512282
商品名

101.ハタケヤマ硬式ゴールドオーダー
ブランド名 ハタケヤマ
特別価格 税込 23,485 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類...硬式用途・種類...内野手用ハタケヤマ硬式ゴールドオーダーグラブ日本製品番　PRO-49エコロジーブラウン49型　約29センチ付属品　純正グラブ袋定価　81950円　高校野球対応専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。型付けに伴うグリス滲みがございます。※値段交渉等は一切お断り致します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild896952.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi861847.html
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