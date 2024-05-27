101.ハタケヤマ硬式ゴールドオーダー

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商品詳細
競技の種類...硬式用途・種類...内野手用ハタケヤマ硬式ゴールドオーダーグラブ日本製品番 PRO-49エコロジーブラウン49型 約29センチ付属品 純正グラブ袋定価 81950円 高校野球対応専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。型付けに伴うグリス滲みがございます。※値段交渉等は一切お断り致します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild896952.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi861847.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic669812.html
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