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商品詳細
詳細は以下の通りになります。【重さ→OU【ガット→ライジングストーム【元グリ→有】「何円まで値下げ可能ですか？」などのコメントには返信しません。希望価格をしっかり明示してください。折れやヒビはございません。ご検討よろしくお願い致します。ご質問は購入前にお願いいたします。★検索ワード★ネクシーガアイネクステージレーザーラッシュナノフォースネクステージジストジストゼロディープインパクトNXGINXNXLRNFDIxystdeepzzts80s8v軟式ソフトテニスラケットulsl
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