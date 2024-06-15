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ミズノプロ オーダー キャッチャーミット
商品番号 A40941820714
商品名

ミズノプロ オーダー キャッチャーミット
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 13,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノプロ軟式キャッチャーミットオーダー芳賀ジャパンこちらで購入し1度使いましたが不要になりましたため出品致しますかなりセンス良くオーダーされていて目立つこと間違いないかと思います。個人的主観ですがかなり良型で革はまだまだしっかりしております競技の種類···軟式利き手・特徴···右利き用用途・種類···キャッチャーミット
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