キャロウェイ APEX UW ユーティリティ 19度 TENSEI 70S

種類···ユーティリティ利き手···右対象···メンズキャロウェイAPEXUW19TENSEI70S10月18日に購入して一度だけ打ちっ放しで使用しました。とても構えやすく打ちやすいのですが、自分の力（ヘッドスピード41m程度）だとイメージより若干弾道が低い為、売却する事にしました。キズ、打球痕無くとても綺麗です（ほぼ新品）。



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