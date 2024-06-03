豪華 13本　Daiwa ADVISOR　メンズ　flex S　右　ゴルフセット

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◎ドライバー×1、Fw×2、UT×1、5〜9i.Pw.Aw.Sw、PTの合計13本の本格フルセット！ウッド4本分のヘッドカバーもついてます♪◎flexSのため強い打球が打てます。かっ飛ばしたい方、初心者、入門者のどなたでもご満足いただける内容です。◎パターは新品未使用(フィルム付き)◎DaiwaGOLFADVISOR(ダイワゴルフ アドバイザー)モデル名:ROYAL-X◎メンズ 右利き FLEXS(硬さ)◎ゴルフクラブセット(13本)キャディバッグ付き※キャディバッグも含めて全て統一メーカーです。【内容】☆ドライバー●ロフト角:10.5●シャフト:純正カーボン●硬さ:flexS●グリップ:純正☆FWフェアウェイウッド 3w、5w●ロフト角:15、18●シャフト:純正カーボン●硬さ:flexS●グリップ:純正☆UTユーティリティ●ロフト角:22●シャフト:純正カーボン●硬さ:flexS●グリップ:純正☆アイアン●番手:5、6、7、8、9、P、A、S●シャフト:純正カーボン●硬さ:flexS●グリップ:純正☆PTパター 【新品未使用】☆キャディバッグ●DaiwaGOLFADVISOR7分割収納 カートタイプ重量約3.7kg◎状態・1w〜UTの4本は使用頻度が少ない美品です。目立つ傷、塗装ハゲ、凹みはありません。・アイアンは通常使用の使用感があります。特にAw.Swの2本はソールに強めの使用感がありますがサビ等はありません。写真8をご覧下さい。・シャフト良好、グリップも良好でまだまだそのままご使用いただけます。・キャディバッグが1番使用感が強く、劣化・剥がれ・日ヤケがありますが機能は問題ありません。・各クラブ除菌清掃済み※発送はヤマト運輸ゴルフパックにてお届けいたします。ヘッドカバーの無い物はプチプチカバーで保護をしてお届けします。※ご質問はお気軽にどうぞ♪【2309-23】#良質ゴルフ部屋#ゴルフスタート#ゴルフ入門#ゴルファーデビュー利き手...右対象...メンズクラブ本数...13本（キャディバック付）