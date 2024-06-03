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A030 メンズゴルフクラブセット TaylorMade ZEBRA 12本
商品番号 F67791918854
商品名

A030 メンズゴルフクラブセット TaylorMade ZEBRA 12本
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 11,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ドライバーメーカー：TaylorMadeテーラーメイドモデル：BURNERバーナーシャフト：純正カーボン硬さ：フレックスS番手：1W■フェアウェイウッドメーカー：ZEBRAゼブラモデル：BRODIKシャフト：純正カーボン硬さ：フレックスSR番手：4W、7W■アイアンメーカー：ZEBRAゼブラモデル：BRODIKシャフト：純正カーボン硬さ：フレックスSR番手：５、６、７、８、９、P、A、S■パターメーカー：PRGRプロギアシャフト：オリジナルスチール■キャディバッグメーカー：ZEBRAゼブラ■その他メンズゴルフクラブ性別：男男性メンズ利き手：右右利き専用ヘッドカバー：4W、7W用■状態■グリップ：まだまだご使用頂けます。キャディバッグ：劣化による表皮剥離がございます。ヘッドカバー：劣化による表皮剥離がございます。使用に伴う傷や汚れなどはございますが、比較的状態の良い商品です。リユース商品のため掲載写真と併せて状態を必ずご確認下さい。■最後に■この度は商品をご覧いただきありがとうございます！ご購入者様にも快くお取引して頂けるよう頑張っております！プロフィール欄のご確認も併せてお願い致します。★コメント無しの即購入歓迎です！★予告無く商品ページを削除する場合がございます、お気に召した商品はお早めにご購入下さい！よろしくお願い致します！
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