No.706トートバッグ（Ｍ）デニムリメイク　秋冬バッグ

形...トートバッグカラー···ベージュ柄・デザイン···ヒッコリー種別···その他4500→ご覧頂きありがとうございます(*´ω｀*)ハンドメイドのトートバックです！（軽めの仕上がりです！）縦 18.5cm横28cmまち8cm持ち手26cmサイズの多少の誤差は、お許し下さい(\u003eo\u003c\")素人の作品です、歪み、ズレ等ありますがご理解のある方のみご購入お願い致します古着を使ったリメイク品になりますしみ、シワ、使用感、色褪せなど気になる方はご遠慮下さいm(__)m前後にＤカンが付いてるので手持ちのショルダー紐で斜め掛けが出来ます(*^^*)内ポケット、マグネットボタン付き！前後にもポケットありです！リボンのバッチ付き！荷物が少ない時に丁度よい大きさです！参考までですがペットボトル3本入る大きさです！同じようなデザインであっても材料などでお値段の変動がありますのでご了承下さいませm(__)m小さく折り畳んでの発送になる場合もありますので形を整えてからお使い下さい(\u003eo\u003c\")即購入OKです‼️お値引き交渉ご遠慮下さいませm(__)m✳️オーダー、ご注文はお受けしておりませんm(__)m1017ミニトートバックトートバックハンドメイドポーチデニムリメイクリメイクデニム布バスケット小物入れオーバーオールオーバーオールリメイクニコチャンヒッコリー迷彩リボンバッチベージュ国旗秋冬バッグ形...トートバッグ素材...デニムリメイク元...デニム



2023年最新】ヒッコリーデニムバッグの人気アイテム - メルカリ



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