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商品詳細
観覧ありがとうございます♪飼い主さん探してます^-^ハンドメイドバックのオーダー専用ページです。写真のサイズのバックが、出来上がります。写真を参考にしてくださいね！肩掛けや、中にはポケット付き。マグネット付きなので荷物の飛び出しなども安心です。気に入っていただけたら、コメントお待ちしてます♪金額は、2枚で、1,180円です♡
http://narcologia.ru/goods/marshal517780.html
http://narcologia.ru/goods/reflector559164.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture145041.html
猫ちゃん柄バックのオーダー2枚 品質検査済 tvcenario.com
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