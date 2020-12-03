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猫ちゃん柄バックのオーダー2枚
商品番号 V85103646752
商品名

猫ちゃん柄バックのオーダー2枚
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

観覧ありがとうございます♪飼い主さん探してます^-^ハンドメイドバックのオーダー専用ページです。写真のサイズのバックが、出来上がります。写真を参考にしてくださいね！肩掛けや、中にはポケット付き。マグネット付きなので荷物の飛び出しなども安心です。気に入っていただけたら、コメントお待ちしてます♪金額は、2枚で、1,180円です♡
http://narcologia.ru/goods/marshal517780.html
http://narcologia.ru/goods/reflector559164.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture145041.html
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