★スイスブルートパーズ 大粒タンブルビーズ⑤(SA+)

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最終入荷】ロンドンブルー トパーズ スムース タンブル-ANAM gems ...



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【動画】宝石質スイスブルートパーズAAA ドロップ ブリオレットカット 1/4連～1連（約16cm）



【動画】【1点もの】希少！宝石質スイスブルートパーズAAAA 大粒マロン ブリオレットカット 1粒 NO.75

過去よりも大きいサイズでご案内致します。トパーズは天然の状態で優しい水色をしている個体がありますが、多くは水晶のような無色に近い色合いをしています。その色合いに深みを持たせ、トパーズの持つ本来のポテンシャル、魅力を引き出すことを目的にドイツに送られ照射処理が行われます。天然の原石が地中でγ線を浴びてほんのりと青みをもつのと同様に、ドイツでその処理を人為的に行い、高純度で当てつづけることで色を引き出しているのですね。ただその青みを引き出すのにかかる時間が問題です。通常のブルートパーズ、いわゆるスカイブルートパーズと呼ばれるもので、3ヶ月から半年、色の濃いスイスブルーからロンドンブルーは3年ほどかかります。それほど時間がかかるため業者はノンクラックで完品の原石のみをドイツに送って処理をしてもらいます。今回はそんな長い時間をかけたスイスブルートパーズのタンブルビーズを破格でのご紹介です。なおオペロンゴム0.8mmを4本通せます。ゴムブレスレットへの活用も是非ご検討くださいませ。粒サイズ15×13.5×7ミリ前後粒数1産地ブラジル処理ドイツ発送メルカリ便にて追跡番号を教えます・ブレスレット・半貴石・黄玉・スイスブルートパーズ・ロンドンブルートパーズ・ビーズ#森の石屋さんトパーズ←石別#森の石屋さんビーズ←アイテム別#森の石屋さん←全商品