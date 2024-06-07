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新品未使用♡ウェッジウッド プレート皿 ホワイトカラー✕ブルーカラー
商品番号 I51174428610
商品名

新品未使用♡ウェッジウッド プレート皿 ホワイトカラー✕ブルーカラー
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品のWEDGWOODのお皿です。美しい乳白色に可愛らしい果物の柄を浮き彫りで表現した人気のシリーズです(^^)シンプルで飽きのこない名品です♪ディナー皿などとしてはもちろん、パーティーなどの盛り皿としてお使い頂けます(^^)購入したものの、使う機会がないためお譲りします★直径27cm高さ2.2cm箱付き（箱裏面に若干の破れがありますので写真にてご確認ください♪）カラー...ブルーホワイト種類...皿・プレートサイズ...大（直径：25.0cm～）形状...丸
http://narcologia.ru/goods/stage478697.html
http://narcologia.ru/goods/revamp872622.html
http://narcologia.ru/goods/peroration398715.html
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