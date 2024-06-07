新品未使用♡ウェッジウッド プレート皿 ホワイトカラー✕ブルーカラー



WEDGWOOD - 新品未使用♡ウェッジウッド プレート皿 ホワイトカラー ...



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Amazon.co.jp: 【正規輸入品】ウェッジウッド フェスティビティ ブルー ...



【未使用美品】ウェッジウッド★ビンテージブルー★デザート皿 6枚



日本製】 【美品】ウェッジウッド ワイルドストロベリー コーヒー ...



未使用 ウェッジウッド ワイルドストロベリー カップ＆ソーサ✕2 お皿 ...



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WEDGWOOD - 【未使用美品】ウェッジウッド☆ビンテージブルー ...



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今年の新作から定番まで！ 北窯 やちむん 松田米司工房 民藝 大皿 8寸 ...



【未使用美品】ウェッジウッド★ビンテージブルー★デザート皿 6枚

新品未使用品のWEDGWOODのお皿です。美しい乳白色に可愛らしい果物の柄を浮き彫りで表現した人気のシリーズです(^^)シンプルで飽きのこない名品です♪ディナー皿などとしてはもちろん、パーティーなどの盛り皿としてお使い頂けます(^^)購入したものの、使う機会がないためお譲りします★直径27cm高さ2.2cm箱付き（箱裏面に若干の破れがありますので写真にてご確認ください♪）カラー...ブルーホワイト種類...皿・プレートサイズ...大（直径：25.0cm～）形状...丸