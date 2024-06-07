新品　オトギッコ　ポット

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商品詳細
レアオトギッコ ティーポット赤ずきんちゃんotogiccoポットサイズ☆横19.5×高さ14.5㎝底の幅12㎝ 高さ蓋なしで11㎝新品未使用ですが家庭保管品ですので宜しくお願いします。#赤ずきんちゃん#ポット#オトギッコ#otogicco
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