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新品　オトギッコ　ポット
商品番号 O19508468711
商品名

新品　オトギッコ　ポット
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,679 円
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商品詳細

レアオトギッコ　ティーポット赤ずきんちゃんotogiccoポットサイズ☆横19.5×高さ14.5㎝底の幅12㎝　　　　　高さ蓋なしで11㎝新品未使用ですが家庭保管品ですので宜しくお願いします。#赤ずきんちゃん#ポット#オトギッコ#otogicco
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