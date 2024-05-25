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【新品未開封】全健会ヘルスウェーブゴールド　ハードタイプHNJ 専用シーツ付き
商品番号 Q36257266789
商品名

【新品未開封】全健会ヘルスウェーブゴールド　ハードタイプHNJ 専用シーツ付き
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 35,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　全健会ヘルスウェーブゴールドジュニア上記写真の物になります。マットレスandシーツ⚠️シーツは開封しマットレスと同梱になります！ヘルスウェーブゴールドジュニアサイズ巾85cm長さ195cm厚さ9cm米国カイロプラクティック医師学会推奨品日本成人病予防協会推奨品新品未開封品で、箱に少しキズがありますが製品には問題ありません。カラー···グレーサイズ···シングル厚さ···～9.0cm構造···折り畳み型発送は西濃運輸を予定しておりますが別便になる可能性もあります。検索用カイロプラクティックマットレスマット施術用枕シーツトルマリンすややかヘルスウェーブゴールドサイズ···その他厚さ···～9.9cm構造···折り畳み型
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