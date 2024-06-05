展示品★広尾ADCOREデザイン★オーダーラウンジチェアー★4脚セット★最高級

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港区モデルルームで展示品で置かれていた商品です。オーダー品です。1脚¥179,800円(定価)の高級品4脚セット現在は材料費工賃も含め高くなっています。色は7枚目の画像 上品なベージュです。※後側の取手は付属しておりません。広尾ADCOREデザインの商品です。ヴィンテージ、モダンなど使用される布によって様々な意匠をまとう事のできるチェアです。男女を選ばないユニセックスファッションのように、使用される空間を選びません。ミドルバックの背は成型合板をシェルに持ち、腰をしっかりと包み込むホールド感を大切にしました。座はメッシュ素材のバネを用い、掛け心地を追求しました。ホワイトアッシュ材の脚部は楕円形状をシェイブし、出来るだけ存在感を少なくしました。ダイニングチェアとラウンジチェアの両面を持つチェアです。背にはオプションとしてハンドルを装着する事が可能です。W581・D566・H830（SH445）AH630座面:布バネ・ファニチャーメッシュ、ウレタンフォーム脚部:ホワイトアッシュ材塗装：ポリウレタン塗装仕上(D-1〜D-5)ポリウレタン塗装+抗菌トップコート（抗ウイルス塗装）10月18日以降の発送です。