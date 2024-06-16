ハイバック ソファー 3.5人掛け ダークブラウン 分割式 レザー調 合成皮革

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ハイバックソファー3.5人掛けダークブラウン分割式レザー調合成皮革合皮肘付き木飾り付きリビング家具⭐2512419体を包み込むハイバック。ゆったり快適な3.5人掛けソファ商品説明◎分割式◎ゆったりハイバックスペック■サイズ(約)3.5人掛け：幅200×奥行80×高さ85(座面高37)cm■カラーダークブラウン■品質張地：合成皮革中材：木枠、S字バネ、ウレタンフォーム、ポリエステルわた肘掛装飾：天然木(ラッカー塗装)脚：合成樹脂■配送2個口■その他※3.5人掛けは分割式となります。【特記事項】画像のカラー・サイズとは異なる場合がございます。商品名のカラー・サイズをご確認下さい。お使いのパソコンや携帯端末のモニター環境により、実際の色味・質感と異なって見える場合がございます。予めご了承くださいますようお願いします。【在庫状況・キャンセルについて】複数販路で販売しているため、在庫調整の都合上ご購入後にキャンセルになる場合がございます。また、複数個のご注文は承ることができない場合がございます。予めご了承くださいますようお願いします。