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- 【値下げ】ノリタケ プログレッション マルディグラ カップ\u0026ソーサー 5客
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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。こちらは、ノリタケの昭和レトロなカップ\u0026ソーサーです。海外向けのシリーズ。耐熱使用でとても丈夫な素材です。プログレッションシリーズのマルディグラ柄NoritakeprogressionMARDIGRAS口径7.5cm高さ6.5cmです。新品未使用品ですが自宅保管のためご理解いただける方よろしくお願いいたします。ノリタケ昭和昭和レトロ
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