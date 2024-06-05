TREL(トレル)　カバーリングソファ 2.5シーター

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商品詳細
定価￥149,600サイズ···2.5人掛け W1600×D820×H775(SH420)(mm)カラー[定番]ベージュ(K145C)今年の4月に購入しましたが、製造日は2022年12月と記載ありました。引っ越しの為泣く泣く手放します…。ほとんどインテリア化しており、目立った傷やヘタレや汚れはありません。現状は写真を参考にお願いいたします。#ウニコ#unico#トレル#ソファ
http://narcologia.ru/goods/insignificant546282.html
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