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TREL(トレル) カバーリングソファ 2.5シーター
商品番号 L42714278046
商品名

TREL(トレル) カバーリングソファ 2.5シーター
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 29,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価￥149,600サイズ···2.5人掛け　　W1600×D820×H775(SH420)(mm)カラー[定番]ベージュ(K145C)今年の4月に購入しましたが、製造日は2022年12月と記載ありました。引っ越しの為泣く泣く手放します…。ほとんどインテリア化しており、目立った傷やヘタレや汚れはありません。現状は写真を参考にお願いいたします。#ウニコ#unico#トレル#ソファ
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