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希少レア　MOOMIN スノークのおじょうさん　イス　スツール　家具　北欧
商品番号 L43039986855
商品名

希少レア　MOOMIN スノークのおじょうさん　イス　スツール　家具　北欧
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 6,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LittleFurnitureMOOMINキッズチェアスノークのおじょうさんサイズ高さ　　約71㎝横幅　　約30㎝奥行き　約37㎝素材　木製　現在は販売していない希少なキッズチェアになります花や観葉植物を置いたり　インテリアとしても目立つようなキズ等なく　状態は良いですあくまでまでも中古品になりますのでご理解ある方よろしくお願い致します　　送料込みバラしてクッション材で梱包して発送予定になります#スノークのおじょうさん#LittleFurniture#リトルファニチャー#フィンランド#ムーミン家具#MOOMIN雑貨#子供イス#ムーミン#MOOMIN#キッズチェア#子供部屋#インテリア雑貨#北欧雑貨#スツール#椅子#イス#木製家具#インテリア#木製雑貨#キャラクター雑貨#かわいい#花台#北欧インテリア#北欧雑貨#北欧家具#スエーデン#ムーミンキッズチェア#マリメッコ#used家具#アンティーク家具#ヴィンテージ家具タイプ···ローチェア・豆椅子
http://narcologia.ru/goods/traverse672426.html
http://narcologia.ru/goods/reflector620564.html
http://narcologia.ru/goods/composite412054.html
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